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Total: le projet Mozambique LNG n'est pas abandonné-PDG
Reuters28/05/2021 à 12:36

28 mai (Reuters) - Patrick Pouyanné, le PDG de Total

TOTF.PA , a déclaré vendredi lors de l'assemblée générale des actionnaires du groupe:

* QUE LES ACTIONNAIRES ONT LARGEMENT SOUTENU TOUTE LA STRATÉGIE DU GROUPE À L'OCCASION DE L'AG

* QU'IL N'Y AVAIT "AUCUN PROBLÈME" À PRENDRE COMME HYPOTHÈSE UN PRIX DU CO2 DE 100 DOLLARS LA TONNE EN 2030 POUR ÉVALUER LES PROJETS

* QU'IL CONDAMNE DE FAÇON LA PLUS FERME LES VIOLENCES ET ATTEINTES AUX DROITS HUMAINS EN BIRMANIE

* QUE LA SEUL FAÇON D'ARRÊTER LA SOURCE DE REVENUS VERS LE GOUVERNEMENT, C'EST D'ARRÊTER LA PRODUCTION DANS LE PAYS

* QUE NE PAS PAYER LES TAXES EN BIRMANIE REVIENDRAIT À SE METTRE HORS LA LOI ET QUE LE GROUPE NE PEUT PAS SE PERMETTRE D'EXPOSER SES EMPLOYÉS

* QU'IL N'EXISTE AUCUN FLUX FINANCIER LIÉ À LA BIRMANIE PASSANT PAR LES BERMUDES

* QUE TOTAL EST CONFRONTÉ EN BIRMANIE À UN CADRE LÉGAL ET QUE SI DES SANCTIONS SONT PRISES CONTRE LE PAYS, LE GROUPE S'Y CONFORMERA

* QUE LE PROJET MOZAMBIQUE LNG N'EST PAS ABANDONNÉ

* QUE LE PROJET MOZAMBIQUE LNG NE REPRENDRA QUE LORSQUE LA PAIX SERA RÉTABLIE DANS LA RÉGION

* QUE TOTAL DÉPENSAIT 300 MILLIONS DE DOLLARS PAR MOIS SUR LE PROJET MOZAMBIQUE LNG ET QU'IL CONFIRME VOULOIR RÉDUIRE SES DÉPENSES AU "STRICT MINIMUM"

* QUE TOTAL POURRA CONTINUER À ASSURER SON DIVIDENDE GRÂCE AUX HYDROCARBURES ET QU'IL A BESOIN DE TEMPS POUR QUE LES RENOUVELABLES PRENNENT LE RELAI

Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA

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