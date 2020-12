Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total-La Norvège donne son feu vert au projet Northern Lights de séquestration de CO2 Reuters • 15/12/2020 à 13:14









15 décembre (Reuters) - Total TOTF.PA annonce mardi dans un communiqué: * LES AUTORITÉS NORVÉGIENNES DONNENT LEUR FEU VERT AU PROJET NORTHERN LIGHTS DE SÉQUESTRATION DE CO2 * LES INSTALLATIONS DE LA 1ÈRE PHASE DU PROJET DEVRAIENT ÊTRE OPÉRATIONNELLES EN 2024 ET PERMETTRE DE TRAITER JUSQU'À 1,5 MILLION DE TONNES DE CO2 PAR AN Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.05%