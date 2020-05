Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total-L'AG rejette une résolution pour modifier les statuts pour le climat Reuters • 29/05/2020 à 12:44









29 mai (Reuters) - Total TOTF.PA : * LES ACTIONNAIRES REJETTENT EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNE RÉSOLUTION VISANT À MODIFIER LES STATUTS POUR UN ENGAGEMENT ACCRU EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.21%