Total étudiera de nouvelles opportunités d'acquisitions d'actifs pétroliers qui pourraient surgir dans le contexte-PDG

PARIS, 30 juillet (Reuters) - Patrick Pouyanné, le PDG de Total TOTF.PA , a annoncé jeudi: * QUE LE SURINAME POURRAIT DEVENIR UNE NOUVELLE ZONE DE DÉVELOPPEMENT IMPORTANTE POUR LE GROUPE-PDG * QUE TOTAL ENVISAGE D'ANNULER 30 CARGAISONS DE GNL EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS-PDG * QUE TOTAL ÉTUDIERA DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS D'ACQUISITIONS D'ACTIFS PÉTROLIERS À BAS COÛTS QUI POURRAIENT SURGIR DANS LE CONTEXTE ACTUEL-PDG * QUE TOTAL DEVRAIT POUVOIR ANNONCER UN NOUVEAU PROJET D'ÉOLIEN EN MER D'ICI DÉBUT SEPTEMBRE-PDG (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -1.20% APACHE NASDAQ +17.40%