Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total Eren sécurise le financement de centrales éoliennes au Brésil Reuters • 26/11/2020 à 08:14









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Total Eren, spécialiste des énergies renouvelables, a annoncé jeudi la mise en place du financement de son portefeuille éolien de 160 MW actuellement en construction dans l'Etat de Rio Grande do Norte, au Brésil. D'un montant d'environ 76 millions de dollars, ce financement sur une durée de 22 ans pourvu par Banco do Nordeste (BNB), une banque de développement brésilienne de premier plan, sera consacré aux deux centrales éoliennes au Brésil, Terra Santa et Maral. Les deux centrales éoliennes, qui devraient être mises en service mi-2021, doivent générer 720 GWh par an, suffisamment pour approvisionner environ 400.000 foyers brésiliens. Le groupe Total TOTF.PA est actionnaire de Total Eren depuis fin 2017. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris -0.90%