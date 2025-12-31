Total Energies : test du support des 55,4E
Sa cassure pourrait précipiter le cours vers le récent plancher des 54,5E mais en dessous, la tendance s'inverserait alors à la baisse.
Le premier objectif serait le comblement du "gap" des 54,16E puis le test de la zone des 51,5E (règle du report d'amplitude).
