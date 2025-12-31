 Aller au contenu principal
Total Energies : test du support des 55,4E
information fournie par Zonebourse 31/12/2025 à 11:43

Le pullback amorcé sous 57,4E (le 4/12) se poursuit et Total Energies se retrouve en situation délicate -et inconfortable- avec le test du support horizontal mais également oblique (court terme) des 55,4E.
Sa cassure pourrait précipiter le cours vers le récent plancher des 54,5E mais en dessous, la tendance s'inverserait alors à la baisse.
Le premier objectif serait le comblement du "gap" des 54,16E puis le test de la zone des 51,5E (règle du report d'amplitude).

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,4900 EUR Euronext Paris -1,61%
