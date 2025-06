Total Energies : soulève la résistance des 55,4E information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:38









(CercleFinance.com) - Même si le baril de pétrole a corrigé -7 à -8% depuis le vendredi 13/06, Total Energies soulève la résistance des 55,4E (ex-plancher du 3/12/2024) et pourrait refermer incessamment le 'gap' des 56,3E du 3 avril (objectif suivant : 57,5E).





