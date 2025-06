Virbac : un nouveau DG le 1er septembre

(AOF) - Virbac a annoncé la nomination de Paul Martingell en tant que directeur général du groupe à compter du 1er septembre 2025. Au cours des trois dernières années, il a occupé le poste de senior vice president region head pour l’Europe et l’Amérique latine au sein du laboratoire Sanofi. Paul Martingell est reconnu pour sa capacité à développer des équipes divers et agiles dans des cultures engagées et axées sur la croissance.

Il a indiqué : " " C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je rejoins le groupe Virbac et que je m'apprête à découvrir l'univers passionnant de la santé animale. Je suis impatient de travailler avec les équipes exceptionnelles de Virbac pour continuer à construire l'avenir sur les solides bases existantes, à innover et à créer un impact positif et durable pour les animaux, leurs propriétaires et les vétérinaires partout dans le monde ".

