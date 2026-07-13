Total Energies : séquence de rebond entravée par 70 EUR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
(Actualisé avec Boeing et Deckers Outdoor) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,25% pour le Standard & Poor's ...
Lire la suite
Ce sont des scènes estivales courantes pour qui vit dans l'arc méditerranéen mais Valérie, habitante du Vaudoué, ne s'attendait pas à ce que le feu la chasse de chez elle, en forêt de Fontainebleau, à 60 kilomètres de Paris. Médusés, les habitants de cette petite ...
Lire la suite
information fournie par Zonebourse•13.07.2026•13:25•
Meta Platforms annonce une extension de son centre de données situé dans la paroisse de Richland, en Louisiane, afin d'atteindre une capacité de calcul de 5 GW, un projet représentant un investissement de plus de 50 MdsUSD, ce qui en fait l'un des plus importants ...
Lire la suite
Cinq cents pompiers sur le terrain, des moyens aériens inédits en région parisienne: la forêt de Fontainebleau est en proie lundi à un incendie hors norme, qui pourrait avoir "une origine volontaire", selon le ministre de l'Intérieur. "Il y a eu une dizaine de ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer