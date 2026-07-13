Total Energies : séquence de rebond entravée par 70 EUR

Total Energies amorce une séquence de rebond sur 65,9 EUR mais qui reste entravée par une petite résistance (du 8 juillet) vers 70 EUR.

En cas de franchissement, le titre visera 73 EUR (ex plancher de mi-avril) puis le comblement du "gap" des 74,48 EUR du 12 juin dernier (et ex plancher du 29 mai).