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Total Energies : séquence de rebond entravée par 70 EUR
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 12:01

Total Energies amorce une séquence de rebond sur 65,9 EUR mais qui reste entravée par une petite résistance (du 8 juillet) vers 70 EUR.

En cas de franchissement, le titre visera 73 EUR (ex plancher de mi-avril) puis le comblement du "gap" des 74,48 EUR du 12 juin dernier (et ex plancher du 29 mai).

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