Total Energies : s'enfonce sous les 54,5E, objectif 51,5E
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 09:30
Le comblement du "gap" des 54,16E est survenu dans la foulée et le titre se dirige vers un test de la MM200 (53,4E) puis de la zone des 51,5E (règle du report d'amplitude).
Valeurs associées
|53,8200 EUR
|Euronext Paris
|-2,22%
