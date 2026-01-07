 Aller au contenu principal
Total Energies : s'enfonce sous les 54,5E, objectif 51,5E
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 09:30

Le pullback amorcé sous 57,4E (le 4/12) se poursuit et Total Energies enfonce le support horizontal des 54,5 du 16 décembre.
Le comblement du "gap" des 54,16E est survenu dans la foulée et le titre se dirige vers un test de la MM200 (53,4E) puis de la zone des 51,5E (règle du report d'amplitude).


