Total Energies : s'enfonce nettement sous 52,5E information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 17:34









(CercleFinance.com) - Total Energies reste ancré sur la mauvaise pente (5ème séance de repli consécutif) et le titre s'enfonce nettement sous le récent support des 52,5E (via un 'gap' sous 53,1E).

Total Energies semble filer tout droit vers un re-test du plancher des 50,6E du 06/07/2023, le support suivant étant 46,5E (qui remonte à fin septembre 2022) ou 46E (mi-juillet 2022).







Valeurs associées TOTALENERGIES 52,29 EUR Euronext Paris -2,01%