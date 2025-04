Total Energies : pullback sur les 50E information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 12:57









(CercleFinance.com) - Total Energies qui vient de ricocher sous sa MM50 vers 53,5E est clairement victime de la décrue des prix du 'brut' et subit un pullback de -3%, sur les 50E.

Le titre semble bien parti pour venir re-tester son plancher des 48,25E du 9 avril et en cas d'enfoncement, un gros support horizontal se présenterait vers 44E.





Valeurs associées TOTALENERGIES 50,8700 EUR Euronext Paris -2,83%