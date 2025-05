Linde : résultats trimestriels en hausse et resserrement de la fourchette d'objectifs 2025

(AOF) - Linde spécialiste des gaz industriels a dévoilé un chiffre d’affaires stable sur les trois premiers mois de l’année, à 8,112 milliards de dollars. En revanche, le bénéfice net s’est amélioré de 2,83 %, pour s’élever à 1,673 milliard de dollars, soit un bénéfice ajusté par action de 3,95 dollars, contre 3,75 dollars un an auparavant.

Concernant le futur, Sanjiv Lamba, le président-directeur général du groupe s'est montré rassurant : " Pour l'avenir, même si nous restons prudents quant aux perspectives économiques, je suis convaincu que le modèle économique de Linde peut continuer à créer de la valeur pour les actionnaires, quel que soit le contexte ".

Pour le deuxième trimestre, le bénéfice ajusté par action est attendu entre 3,95 et 4,05 dollars, hors impact des changes, soit une hausse comprise entre 3 et 5 % par rapport aux trois premiers mois de l'année.

Pour l'ensemble de l'exercice 2025, il est prévu entre 16,20 et 16,50 dollars, représentant une progression de 4 à 6 % en comparaison de l'exercice 2024. Linde ciblait auparavant un bénéfice par action entre 16,15 et 16,55 dollars, en croissance de 8% à 11%, hors impact des changes. Quant aux dépenses d'investissement, elles devraient se situer entre 5 et 5,5 milliards de dollars afin de soutenir la croissance et les besoins de maintenance.