Total Energies : nouveau test des 59E information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Total Energies effectue un nouveau test des 59E (après les 10 et 15 février puis le 20 mars, ex-plancher du 15 octobre) : en cas de franchissement, le titre pourrait se hisser vers 63,3E, résistance qui fut testée le 7 octobre.





Valeurs associées TOTALENERGIES 59,3100 EUR Euronext Paris +2,33%