Total Energies : leader du CAC40 avec +2%, peut viser 56E information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 18:50









(CercleFinance.com) - Le contexte géopolitique se tend (Keir Starmer affirme que 'le Royaume Uni est en ordre de bataille contre la Russie'), le pétrole rebondit de +2% (au-delà de 65$ à Londres) et Total Energies termine leader du CAC40 avec +2%.

Mais cela ne suffit pas à soulever la résistance majeure des 53,6E avec comme principal objectif la MM100 vers 56,3E, laquelle coïncide avec l'x-plancher du 5 au 11 mars dernier.





Valeurs associées TOTALENERGIES 52,6800 EUR Euronext Paris +1,97%