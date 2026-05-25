Total Energies : 'gap' sous 78,12E, surveiller une cassure des 77,5E

Total Energies -une des rares valeurs à évoluer dans le rouge ce lundi (2 sur 40 du CAC) ouvre un 'gap' sous 78,12E : surveiller une cassure des 77,5E (MM50) qui marquerait la sortie par le bas d'un triangle ascendant dont 81E marque la borne haute.

Un signal baissier moyen terme serait définitivement validé par la cassure des 73E (plancher du 17 avril) avec 70,46E ("gap" du 12 mars et MM100) comme 1er objectif puis 68E (plancher des 5, 6 et 7 mars).

Total Energies pourrait ensuite refermer les "gap" des 61,64E du 3 février (il coïncide avec la MM200).