Chaleur en France: "globalement très chaud jusqu'à samedi" , prévient Météo-France

Une femme assise à l'ombre à Toulouse le 11 mai 2026 ( AFP / Ed JONES )

Le temps va rester "globalement très chaud jusqu'à samedi" en France métropolitaine et la vigilance jaune pourrait s'étendre à d'autres départements, a averti dans un entretien à l'AFP lundi François Gourand, prévisionniste à Météo-France, qui fait le lien entre cet épisode de chaleur précoce et le réchauffement climatique.

QUESTION: Jusqu'à quand peut durer cet épisode de chaleur?

REPONSE: "Cet épisode de chaleur précoce va durer a priori jusqu'au week-end, jusqu'à samedi. Même s'il y aura un léger rafraîchissement en milieu de semaine, sensible dans le nord de la France, il ne touchera pas les régions du sud, au contraire. Le temps va rester à l'échelle nationale globalement très chaud jusqu'à samedi, avant a priori une dégradation et peut-être de la pluie entre samedi et dimanche".

Q: Quels sont les écarts par rapport aux normales de saison?

R: "Les écarts sont très importants, on est souvent sur des écarts de l'ordre de 10°C voire plus, 12°C localement, voire 14 ou 15. C'est une situation qui montre un écart assez exceptionnel par rapport aux normales".

Q: Paris et la petite couronne ont été placées en vigilance jaune lundi, c'est le fait du contexte urbain?

R: "C'est notamment en raison des températures nocturnes très élevées, qui résultent de l'effet d'ilôt de chaleur urbain qui fait qu'avec une même masse d'air très chaude, la chaleur est accentuée la nuit particulièrement sur les zones densément urbanisées comme Paris et la petite couronne.

La différence de température est vraiment importante, pouvant aller jusqu'à une dizaine de degrés entre les zones rurales et le coeur de Paris".

Q: Peut-on parler de canicule pour cet épisode?

R: "Pour parler de canicule, l'aspect sanitaire devient fondamental. On ne parle plus seulement de niveau de température, mais d'impact sanitaire engendré par un niveau de température donné. La vigilance canicule est construite en coordination avec les autorités sanitaires, qui évaluent les impacts des niveaux de température sur les populations: nombre de passages aux urgences, de personnes hospitalisées, de consultations..., en lien avec la chaleur.

Comme les populations ne sont pas habituées (de la même manière, ndlr), ou vivent dans des environnements ou des bâtiments plus ou moins adaptés à la chaleur, les seuils de température ne sont pas les mêmes selon la région. C'est pour cela qu'il peut faire chaud sans vigilance canicule. Et s'il fait chaud la journée et que les nuits sont relativement fraîches, on ne parlera pas de canicule".

Q: Cela explique que de nombreux départements demeurent pour l'heure en vigilance verte?

R: "Soit les maximales de la journée ne sont pas suffisamment élevées pour dépasser ces seuils, soit les seuils peuvent être atteints en journée mais les nuits restent suffisamment fraîches pour bénéficier d'un peu de repos pour la santé.

Donc la vigilance caniculaire est de niveau jaune sur une grosse quinzaine de départements ce lundi. Ce nombre va très probablement évoluer à la hausse en cours de journée.

Pour passer à une vraie canicule qui serait de niveau orange, il faudrait qu'on soit vraiment parfaitement dans les seuils, ce qui est un petit peu limite pour le moment sur les départements concernés, et pour une durée de 3 jours et 3 nuits.

Mais "on n'est qu'au mois de mai, c'est déjà extraordinaire au sens propre du terme de parler de canicule, ça n'était jamais arrivé avant cette année" aussi tôt".

Q: Y'a-t-il un lien avec le réchauffement climatique?

R: "Oui, tout à fait, le réchauffement climatique rend très clairement possible et même probable, comme on le voit cette année, des situations, des niveaux de température en tout cas, qui étaient quasiment impossibles ou improbables il n'y a pas si longtemps que ça. En 30 ou 40 ans, le climat a déjà énormément changé.

Donc effectivement, le réchauffement climatique favorise l'existence même et le déclenchement de ce type de phénomène, tel qu'on l'observe cette année. Ca correspond à ce qui est prévu par les climatologues, à savoir un allongement de la durée de l'été qui commence dès le mois de mai certaines années, comme on l'a cette année, et qui peut durer jusqu'en septembre voir octobre".