Total Energies : efface la résistance des 60,5E du 27 mars 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:08

Après le franchissement résolu de la résistance des 57,4E du 27/03/2025, Total Energies efface la résistance des 60,5E du 27 mars 2025 et vise désormais 64,3E, palier intermédiaire de mi-novembre 2023 avant retracement du record des 70E de mi-mai 2024.
Le sommet du canal ascendant long terme gravite désormais vers 74,4E...

