Total Energies : efface la résistance des 60,5E du 27 mars 2025
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 14:08
Le sommet du canal ascendant long terme gravite désormais vers 74,4E...
Valeurs associées
|61,1300 EUR
|Euronext Paris
|+1,88%
A lire aussi
-
L'impression donnée par Trump est "que les États-Unis ne sont plus un partenaire commercial fiable. La réponse logique est de trouver d'autres partenaires", analyse un expert. Heurtés de plein fouet par l'offensive douanière et diplomatique des États-Unis de Donald ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Mastercard, Royal Caribbean, International Paper, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le ... Lire la suite
-
La banque d'affaires franco-américaine Lazard a publié jeudi un bénéfice net de 237 millions de dollars pour 2025, en baisse de 15% par rapport à 2024, en raison d'un élément exceptionnel cette année-là. Son chiffre d'affaires est resté stable sur un an en 2025, ... Lire la suite
-
Le groupe américain Caterpillar, spécialiste des engins de chantier, a annoncé jeudi des résultats meilleurs qu'attendu par les marchés au quatrième trimestre 2025, profitant d'une hausse des volumes et des prix tandis que les nouveaux droits de douane ont pesé. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer