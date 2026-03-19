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Paris: Macron dément être intervenu en faveur du retrait de Knafo, dénonce "un mensonge indigne" d'Emmanuel Grégoire (entourage à l'AFP)
information fournie par AFP 19/03/2026 à 10:15

Le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, lors d'un débat télévisé le 18 mars 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le candidat socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire, lors d'un débat télévisé le 18 mars 2026 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Emmanuel Macron "n'est pas intervenu pour le retrait de la candidate d'extrême droite" Sarah Knafo au bénéfice de Rachida Dati à Paris, a assuré à l'AFP son entourage, dénonçant "un mensonge indigne et calomnieux" du socialiste Emmanuel Grégoire.

Le candidat de la gauche hors LFI a accusé jeudi matin sur franceinfo Emmanuel Macron, qui soutient la candidate de la droite et du centre, d'être "personnellement intervenu (...) à différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête!"

"Compte tenu de la situation" internationale et économique, "que le président de la République ait du temps à perdre à s'occuper de ce type de sujet est un peu incongru au regard de la charge qui est la sienne", a ajouté Emmanuel Grégoire, accusant M. Macron de "porter une responsabilité immense dans l'effondrement moral et politique du pays".

"Les accusations graves portées par M. Grégoire sont totalement fausses. En aucune façon, le président de la République n’est intervenu pour le retrait de la candidate d'extrême-droite à Paris. La fébrilité ne saurait justifier un tel dérapage, mensonge indigne et calomnieux qui ne grandit pas son auteur", a répondu l'entourage de M. Macron.

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1 commentaire

  • 10:56

    De toutes façons la campagne à Paris s'est résumée à des insultes des deux côtés . Les problèmes et préoccupations des parisiens étaient totalement absents des débats . C'est vraiment calamiteux le niveau des politiques en France .

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