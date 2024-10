Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Total Energies : corrige de -5% sous les 60E information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Victime de la lourde rechute de -5% en 24H du cours du baril, Total Energies corrige de -5% sous les 60E, ouvrant au passage un 'gap de rupture' sous 62,16E.

Le titre s'apprête d'ailleurs à refermer un autre 'gap', celui des 59,52E du 1er octobre et pourrait retracer le plancher annuel des 57,75E (23 janvier et 1er octobre) dans la foulée.





Valeurs associées TOTALENERGIES 59,64 EUR Euronext Paris -4,56%