Total Energies : continue de plafonner sous 76,5 EUR

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
"Je vous invite à prendre un casque et un gilet jaune, c'est pour votre sécurité." Rue La Fayette, dans le nord de Paris, des policiers interpellent des usagers de trottinettes électriques dévalant la piste cyclable, cheveux au vent. Depuis vendredi, un arrêté ...
Lire la suite
Il y a un an, depuis Matignon, François Bayrou méditait le plan qui entraîna sa chute à l'Assemblée. Cette semaine, le président du MoDem est reparti à l'initiative, pour une candidature unique des "démocrates" à l'élection présidentielle, peu convaincu par les ...
Lire la suite
Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte mercredi après la découverte de trois corps dans une maison d'un village des Deux-Sèvres, ravagée par un incendie d'origine indéterminée parti la veille dans un champ voisin, en pleine canicule, a annoncé le ...
Lire la suite
Les chaleurs caniculaires continuent de gagner du terrain mercredi, s'étendant à quasiment toute la France, et le gouvernement estime que leur succession cet été pourrait coûter jusqu'à 15 milliards d'euros à la France. Pas moins de 78 départements de la métropole, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer