Malgré la fermeté des prix du baril, Total Energies continue de plafonner sous 76,5 EUR... et de se maintenir au-dessus de la MM200 qui gravite vers 75 EUR.

Une consolidation latérale se poursuit entre 76,5 et 73,8 EUR : elle peut s'achever soit par un pullback sur 71 EUR, soit un retracement du zénith des 81 EUR (testé les 31 mars et 20 mai dernier).