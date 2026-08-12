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Total Energies : continue de plafonner sous 76,5 EUR
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 14:41
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Malgré la fermeté des prix du baril, Total Energies continue de plafonner sous 76,5 EUR... et de se maintenir au-dessus de la MM200 qui gravite vers 75 EUR.

Une consolidation latérale se poursuit entre 76,5 et 73,8 EUR : elle peut s'achever soit par un pullback sur 71 EUR, soit un retracement du zénith des 81 EUR (testé les 31 mars et 20 mai dernier).

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