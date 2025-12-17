 Aller au contenu principal
Total Energies: complètement indifférent au repli du baril
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 10:38

Total Energies se montre complètement indifférent au repli du baril depuis mi novembre : le "Brent" a chuté de -10%, Total n'a pas bougé depuis le 21 novembre.
Total a simplement testé la MM50 qui gravite vers 54,5E le 16/12, et n'a même pas refermé le "gap" haussier des 54,16E du 10 novembre : l'objectif des 60E (résistance de novembre 2022 et mars dernier) reste accessible.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,4800 EUR Euronext Paris +1,80%
