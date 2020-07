Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total cède sa raffinerie britannique de Lindsey au groupe Prax Reuters • 27/07/2020 à 11:10









27 juillet (Reuters) - Le groupe pétrolier français Total TOTF.PA a annoncé lundi dans un communiqué: * AVOIR SIGNÉ UN ACCORD POUR CÉDER AU GROUPE PRAX SA RAFFINERIE BRITANNIQUE DE LINDSEY (IMMINGHAM, LINCOLNSHIRE, DANS LE NORD-EST DE L'ANGLETERRE) * QUE LA CESSION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE D'ICI LA FIN DE CETTE ANNÉE APRÈS LA LEVÉE DE CONDITIONS SUSPENSIVES. Pour plus de détails, cliquez sur [ TOTF.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.52%