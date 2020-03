Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total annonce le rachat de Global Power Wind France Reuters • 20/03/2020 à 14:10









TOTAL ANNONCE LE RACHAT DE GLOBAL POWER WIND FRANCE PARIS (Reuters) - Le groupe français Total a annoncé vendredi dans un communiqué le rachat du spécialiste de l'éolien Global Wind Power France sans préciser le montant de l'opération. Le groupe pétrolier, qui renforce ses investissements dans le secteur des énergies renouvelables, précise que Global Wind Power France détient un portefeuille de plus de 1.000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres, dont 250 MW seront mis en service à l'horizon 2025. Cette acquisition, effectuée via la filiale du groupe pétrolier français dédiée aux énergies renouvelables Total Quadran, "démontre la volonté de Total de se développer sur l'ensemble des énergies renouvelables" et son "ambition d'être un des principaux acteurs du renouvelable en France", déclare Philippe Sauquet, directeur général Gaz Renewables & Power de Total, cité dans un communiqué. Total Quadran dispose déjà d'une capacité installée et opérée de 1.000 MW, dont plus de 500 MW d'éolien terrestre, précise Philippe Sauquet dans ce document. Cette opération constitue le deuxième investissement de Total dans l'éolien en deux jours. Le groupe pétrolier français a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le développeur Simply Blue Energy pour acquérir une participation de 80% dans le projet d'éolien flottant Erebus situé en mer Celtique, au Pays de Galles. Total projette d'investir environ deux milliards d'euros par an dans les énergies faiblement carbonées et d'augmenter sa capacité de production à environ 25 gigawatts (GW) d'ici 2025, contre environ 3 GW actuellement. (Sudip Kar-Gupta et Bate Felix ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +11.11%