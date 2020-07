Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total annonce $8 mds de dépréciations, dont $7 mds sur ses sables bitumineux canadiens Reuters • 29/07/2020 à 18:44









PARIS, 29 juillet (Reuters) - Total TOTF.PA annonce mercredi: * DES DÉPRÉCIATIONS EXCEPTIONNELLES DE 8 MILLIARDS DE DOLLARS DONT 7 MILLIARDS SUR LES OIL SANDS AU CANADA * UNE CHARGE EXCEPTIONNELLE DE DÉPRÉCIATION D'ACTIFS DE 2,6 MDS DE DOLLARS AU DEUXIÈME TRIMESTRE * CES DÉPRÉCIATIONS D'ACTIFS EXCEPTIONNELLES AU T2 IMPACTERONT LE TAUX D'ENDETTEMENT DU GROUPE DE 1,3% * NE PRENDRA DÉSORMAIS EN COMPTE POUR SES RÉSERVES PROUVÉES ET PROBABLES SUR LE CANADA QUE LES SEULES RÉSERVES PROUVÉES * EN COHÉRENCE AVEC L'AMBITION CLIMAT EXPRIMÉE LE 5 MAI 2020, TOTAL A DÉCIDÉ DE SE RETIRER DE L'ASSOCIATION CANADIENNE CAPP COMPTE TENU DES POSITIONS PUBLIQUES NON ALIGNÉES AVEC CELLES DU GROUPE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.14%