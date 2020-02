Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Total a renouvelé un contrat de CGG pour un centre de traitement d'image Reuters • 13/02/2020 à 07:55









13 février (Reuters) - Total SA TOTF.PA : * CGG ANNONCE L'ATTRIBUTION PAR TOTAL D'UN RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT D'EXPLOITATION D'UN CENTRE DE TRAITEMENT-IMAGERIE Pour plus de détails, cliquez sur TOTF.PA

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00% TOTAL Euronext Paris -1.58%