Total a évacué son personnel expatrié de ses projets à Bassorah, en Irak, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le refus de Total de commenter et la déclaration précédente sur le retour des familles) par Aref Mohammed et Hadeel Al Sayegh

La major pétrolière française TotalEnergies a évacué jeudi son personnel expatrié de ses projets à Bassorah, en Irak, ont indiqué vendredi des sources pétrolières irakiennes.

Cette mesure a été prise à la suite de frappes iraniennes dans la région après le début de la campagne militaire américaine et israélienne contre Téhéran.

TotalEnergies s'est refusé à tout commentaire. Elle a déclaré mardi qu'elle organiserait le retour des familles de ses employés dans la région.