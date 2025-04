Total : -5% vers 47,6E, au plus bas depuis septembre 2022 information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Total Energies n'échappe pas à la correction du pétrole (-3% vers 59$) et s'enfonce de -5% vers 47,6E, au plus bas depuis septembre 2022.

Le titre a cassé tous les supports moyens terme qui deviennent autant de résistance vers 51E puis 54E (MM à 200 semaines, c'est très de voir le titre sous cette moyenne) et le prochain support moyen terme se dessine vers 46,5E.





Valeurs associées TOTALENERGIES 48,2600 EUR Euronext Paris -4,34%