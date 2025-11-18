Topgolf Callaway vend sa participation majoritaire dans Topgolf à Leonard Green pour une valeur de 1,1 milliard de dollars

Topgolf Callaway Brands MODG.N a accepté mardi de vendre sa participation majoritaire dans son unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green, dans le cadre d'une transaction évaluant l'entreprise à 1,1 milliard de dollars.