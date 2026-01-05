Topgolf Callaway dévoile un programme de remboursement de la dette et de rachat d'actions ; les actions montent en flèche

5 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipement de golf Topgolf Callaway Brands MODG.N ont augmenté de 6,3 %

** La société annonce le remboursement d'une dette de 1 milliard de dollars et un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars

** Elle a également finalisé la vente de l'unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green & Partners, marquant la fin du partenariat environ cinq ans après la fusion ** En novembre 2024, la société a accepté de vendre une participation majoritaire dans l'unité Topgolf , évaluant l'entreprise à 1,1 milliard de dollars

** L'action MODG a augmenté de 48,5 % en 2025