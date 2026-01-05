 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Topgolf Callaway dévoile un programme de remboursement de la dette et de rachat d'actions ; les actions montent en flèche
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipement de golf Topgolf Callaway Brands MODG.N ont augmenté de 6,3 %

** La société annonce le remboursement d'une dette de 1 milliard de dollars et un programme de rachat d'actions de 200 millions de dollars

** Elle a également finalisé la vente de l'unité Topgolf à la société de capital-investissement Leonard Green & Partners, marquant la fin du partenariat environ cinq ans après la fusion ** En novembre 2024, la société a accepté de vendre une participation majoritaire dans l'unité Topgolf , évaluant l'entreprise à 1,1 milliard de dollars

** L'action MODG a augmenté de 48,5 % en 2025

Dividendes

Valeurs associées

TOPGOLF CALL
12,630 USD NYSE +7,81%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank