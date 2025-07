Top départ pour Kepler Unigestion

(AOF) - Kepler Cheuvreux et Unigestion ont obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires en vue du lancement de Kepler Unigestion, un partenariat dédié aux stratégies quantitatives sur les actions cotées. À l’issue de la finalisation de l’opération, l’équipe d’Unigestion Equities a rejoint la structure suisse de Kepler Cheuvreux et opère désormais sous la marque Kepler Unigestion. Le partenariat gère plus de 3 milliards d’euros d’actifs et regroupe une équipe de 20 professionnels. Kepler Cheuvreux et Unigestion avaient dévoilé en fin février ce partenariat stratégique.

" Kepler Cheuvreux, Unigestion et l'équipe de direction de Kepler Unigestion s'appuieront sur l'expertise d'Unigestion en gestion quantitative sur les actions cotées et sur les atouts de Kepler Cheuvreux en matière de recherche et de distribution afin de développer de nouveaux produits innovants et d'explorer de nouvelles opportunités commerciales ", expliquent les deux sociétés.