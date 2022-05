TOOSLA : Toosla signe un premier partenariat stratégique avec Stellantis et élargit son offre avec la marque Jeep

12 mai 2022 – Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la signature de son premier partenariat stratégique avec le groupe Stellantis qui se traduit par l'entrée de Jeep Compass Hybrides Rechargeables dans sa flotte.

Panayotis Staïcos, Directeur général délégué de Toosla, déclare :

« Nous sommes très fiers de nous associer au groupe Stellantis en proposant à nos clients les premières Jeep Compass Hybride. Jeep a récemment opéré une transition audacieuse vers l'électrique avec l'annonce de l'arrêt définitif de la commercialisation en France des modèles 100% thermiques. Il nous paraissait donc naturel de nous associer à ce constructeur car nous partageons la même conviction : le plaisir de conduire peut et doit se faire dans le respect de l'environnement. Par ailleurs, ce partenariat nous permet de renforcer significativement notre flotte. Nous sommes ainsi parfaitement positionnés pour réaliser le plan de développement annoncé lors de notre introduction en Bourse. »

Un nouveau coup d'accélérateur à l'offre durable de Toosla

Toosla s'associe à Stellantis, groupe automobile multinational issu de la fusion de PSA Peugeot-Citroën et de Fiat Chrysler Automobiles, dans le cadre d'un premier partenariat pour la livraison d'une centaine de Jeep Compass Hybride Rechargeable. Ces véhicules sont d'ores et déjà proposés sur l'application Toosla pour des réservations à compter de fin mai 2022. Comme tous les autres modèles disponibles, elles seront fortement équipées (boite automatique, GPS, etc.).

L'arrivée de la Jeep Compass Hybride Rechargeable au sein de la flotte confirme le positionnement résolument durable de Toosla. Depuis sa création, la Société a choisi de privilégier les véhicules hybrides ou 100% électriques. Aujourd'hui, ils représentent plus de 30% de la flotte, ce qui permet d'éviter l'émission de 725 tonnes de CO 2 par an (dont 282 tonnes de CO 2 évitées grâce aux nouvelles Jeep Hybrides Rechargeables) [1] . En 2025, 100% des véhicules proposés par Toosla seront à faibles émissions.

Un portefeuille de marque diversifié

Alors que les constructeurs font preuve d'une extrême prudence sur leurs livraisons de voitures aux loueurs, compte tenu des difficultés de production qu'ils subissent, ce partenariat avec l'un des principaux leaders automobiles mondiaux confirme la légitimité et la crédibilité de Toosla au sein de son écosystème. La Société convint ses clients comme ses partenaires par la pertinence de son positionnement 100% digital, « sans contact » et « sans agence ».

Cet accord permet également à Toosla d'élargir la gamme de véhicule proposée à ses clients, conformément à la stratégie présentée lors de son introduction en Bourse. La flotte compte dorénavant quatre marques (BMW, Jeep, Mercedes et Tesla). Cet enrichissement de l'offre devrait se poursuivre en 2022 d'autant que la profondeur et la diversité du portefeuille de 15 marques de Stellantis ouvre la voie à d'autres partenariats.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 12 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur

www.toosla-bourse.com

Contacts

Toosla – Relations Investisseurs

Margaux Rouillard

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 32 Toosla – Relations Presse

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 35

[1] Estimations Société en rythme annuel selon la norme WLTP pondérée en condition mixte d'utilisation et kilométrage moyen constaté

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nHBylZZmam7Glm6flpZob5dqm2tqlGeYlmmamGqbZJ6YZ3KSxpqTbceZZnBlmm5q

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74594-toosla_stellantis-jeep.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com