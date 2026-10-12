TOOSLA : Toosla fait évoluer sa gouvernance

Paris, le 12 octobre 2026 – Toosla, acteur de la location automobile 100 % digitale, annonce une évolution de sa gouvernance.

Le Conseil d'administration a décidé de coopter Pascal Ghoson en qualité d'administrateur et de le nommer Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Toosla, succédant ainsi à Panayotis Staïcos.

Cette évolution intervient après une période marquée notamment par la restructuration financière de la Société et la réduction significative de son endettement, ainsi que par le déploiement de sa nouvelle plateforme technologique et l'extension de son réseau.

Le Conseil d'administration remercie Panayotis Staïcos pour son engagement au service de Toosla à différents niveaux de responsabilité depuis 2021, période au cours de laquelle il a notamment participé activement à l'introduction en Bourse de la Société, puis, depuis sa nomination en qualité de Directeur Général en juillet 2023, conduit sa restructuration financière et son développement.

Après le désendettement majeur opéré depuis février 2026, le Conseil d'administration a souhaité confier à Pascal Ghoson la mission d'ouvrir une nouvelle étape du développement de Toosla, avec pour priorité de remettre rapidement et durablement la Société sur le chemin de la croissance rentable.

Pascal Ghoson dispose d'une expérience approfondie du secteur de la mobilité et des entreprises innovantes. Il a notamment fondé Findrive, société spécialisée dans le leasing de véhicules haut de gamme, et préside le Conseil d'administration de Hopium, cleantech qui vise à décarboner les transports lourds. Pascal Ghoson dispose également d'une solide expérience des marchés financiers, ayant réalisé une partie de sa carrière au sein de Lazard, Goldman Sachs et Rothschild & Co.

À propos de TOOSLA



Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant des services de mobilité répondant à 100% des besoins.



Toosla est une plateforme mondiale de mobilité qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin d'accompagner la transformation de la location automobile.

Son écosystème repose sur trois piliers complémentaires : Toosla Marketplace : la plateforme mondiale de distribution de réservations ;

: la plateforme mondiale de distribution de réservations ; Toosla Connect : la plateforme technologique de location connectée ;

: la plateforme technologique de location connectée ; Toosla Dual Mode : le mode d'exploitation omnicanal permettant à un même véhicule d'être exploité en location traditionnelle comme en location connectée. En mettant sa technologie au service de l'ensemble des professionnels, Toosla accompagne la transformation du secteur et invente les nouveaux standards de la location automobile.



Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

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