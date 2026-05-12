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Toosla lance son offre sur trois nouveaux lieux stratégiques de la Côte d'Azur
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 10:59

Toosla, acteur digital de la location de voiture courte durée, annonce le lancement de son offre 100% digitale Toosla Connect sur trois nouveaux lieux stratégiques de la Côte d'Azur : Nice Gare, Cannes Gare et Antibes Gare, venant compléter l'offre déjà disponible à Nice Aéroport.

Après Nice Aéroport, déjà opérationnel, l'ouverture de Nice Gare, Cannes Gare et Antibes Gare permet désormais à Toosla de couvrir les principaux points d'entrée et bassins de mobilité de la Côte d'Azur.

Le Groupe renforce ainsi sa présence sur un territoire particulièrement dynamique à l'approche du Festival de Cannes, du Grand Prix de Monaco et de la saison estivale.

Avec le lancement récent de la V3 de son application mobile et l'intégration d'offres partenaires internationales, les utilisateurs peuvent désormais accéder à des véhicules dans plus de 15 000 destinations en France et à l'étranger.

" Depuis le lancement de la V3 de notre application, Toosla permet désormais de réserver un véhicule dans des milliers de destinations à travers le monde. Avec le label Toosla Connect, nos utilisateurs peuvent également identifier facilement les offres opérées selon les standards digitaux développés par Toosla : une expérience fluide, 100% digitale et accessible 24h/24 et 7j/7 " a déclaré Panayotis Staïcos - Directeur Général de Toosla.

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