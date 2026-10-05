TOOSLA : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
|Date
|
Nombre d'actions
composant le capital social
|
Nombre théorique
de droits de vote [1]
|
Nombre réel
de droits de vote [2]
|30 septembre 2026
|618 083 587
|619 727 909
|619 312 110
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
|
À propos de TOOSLA
Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant des services de mobilité répondant à 100% des besoins.
Toosla est une plateforme mondiale de mobilité qui combine distribution, technologie et exploitation connectée afin d'accompagner la transformation de la location automobile.
Son écosystème repose sur trois piliers complémentaires :
Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).
Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :
www.toosla-bourse.com
Contacts
|
Toosla – Relations Investisseurs
Jérôme Fabreguettes Leib
toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78
|
Toosla – Relations Presse
Déborah Schwartz
dschwartz@actus.fr - 01 53 67 36 37
[1] Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF
[2] Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote
- SECURITY MASTER Key : mG9tkpyaZmqWmWlpZZltnJOXmZhhxpbJa5PKk5eZa5idam1mm26TasWSamlhm2ln
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100641-toosla_cp_ddv_20260930.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer