L'Alliance France Tourisme nomme deux nouveaux présidents et veut élargir son action

( AFP / PASCAL GUYOT )

L'Alliance France Tourisme, groupe de réflexion qui réunit de grandes entreprises du secteur, a annoncé lundi l'arrivée à sa présidence de Céline Vercollier, la PDG de B&B Hotels, et de Franck Gervais, le patron de Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP).

L'Alliance, qui indique élargir son action aux filières de l'événementiel et de l'économie du sport, a constitué un conseil exécutif avec des représentants des différents métiers du tourisme "pour pouvoir agir collectivement avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur", souligne Céline Vercollier à l'AFP.

"On a peut-être tendance à travailler trop en silos, mais derrière tout voyage, événement, mariage, réunion professionnelle, toute l'industrie est concernée: transport, hébergement, restauration...", ajoute-t-elle.

L'Alliance, qui a récemment fait entendre ses revendications en période de campagne présidentielle, entend pousser la destination France à l'international, avec pour objectif de porter les dépenses des visiteurs internationaux de 77,5 milliards d'euros en 2025 à 100 milliards en 2030.

"Notre ambition est de faire en sorte que les touristes français et internationaux viennent plus souvent, dépensent plus et qu'on arrive à mieux répartir cette création de valeur sur l'ensemble du territoire et dans le temps", ajoute Céline Vercollier.

"Tourisme, hébergement, restauration, commerce, voyage d’affaires, grands événements, culture, sport et loisirs constituent une même chaîne de valeur, qui doit davantage se penser, s’organiser et parler collectivement", selon l'organisation.

"Le tourisme bénéficie aux Français", commente Franck Gervais. "Mais il faut encore qu'on aille plus loin (...) sans augmenter le volume (de visiteurs, NDLR) de façon folle", dit-il, notamment avec des capacités d'accueil et de transports adéquates pour irriguer l'ensemble du territoire, et pas seulement les régions les plus visitées.

Les deux coprésidents remplacent Dominique Marcel, qui dirigeait l'organisation depuis 2021.