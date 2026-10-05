À quai pour des travaux de maintenance, le porte-avions Charles de Gaulle touché par un incendie

Le Charles de Gaulle est en arrêt technique depuis la fin du mois d'août et jusqu'à début décembre.

Le Charles de Gaulle au large de Bonifacio, le 9 juillet 2026. ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

Un incendie s'est déclaré lundi 5 octobre sur le porte-avions Charles de Gaulle sans faire de blessés et sans menacer les installations nucléaires du navire, a annoncé la préfecture maritime de la Méditerranée. Le sinistre pourrait avoir été provoqué par "des travaux de découpe au chalumeau" dans un local technique du navire, en arrêt technique jusqu'à la fin de l'année à la base navale de Toulon.

"Aucun blessé n'est à déplorer et aucun impact n'est constaté sur les installations nucléaires du bâtiment" , a précisé la préfecture maritime de la Méditerranée.

L'alarme incendie s'est déclenchée peu avant 11h30 dans un local technique ne faisant pas plus de 10 mètres carrés, à proximité du hangar aviation qui n'abrite aucun appareil pendant que le navire est à quai pour cet arrêt technique dans son port d'attache.

"Les marins du bord sont intervenus immédiatement pour lutter contre le sinistre" avant d'être épaulés par des équipes de marins-pompiers de la base navale de Toulon, d'après la préfecture maritime. Le feu a été maîtrisé à 12h35, avant d'être déclaré éteint à 13h50.

"Travaux de découpe au chalumeau"

"L'incendie serait dû à des travaux de découpe au chalumeau", précise la préfecture maritime. "Les équipes d'intervention poursuivent leurs investigations, renforcées du bataillon des marins-pompiers de Marseille."

Le Charles de Gaulle est en arrêt technique depuis la fin du mois d'août et jusqu'à début décembre.

Seuls deux pays au monde disposent de porte-avions nucléaires, les États-Unis (11 bâtiments) et la France.

Jusqu'à cet été, le Charles de Gaulle était déployé en Méditerranée orientale pour faire face aux menaces d'extension du conflit qui fait rage au Moyen-Orient. Il sera remplacé en 2038 par un nouveau porte-avions, La France Libre.