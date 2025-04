Toosla a plus que triplé son Ebitda ajusté en 2024

(AOF) - Toosla affiche une marge d'Ebitda ajusté de 18% au second semestre 2024 et de 15% sur l'année, en hausse de 10 points sur un an. L'Ebitda ajusté est passé de 0,5 million d'euros à 1,6 millions d'euros entre 2023 et 2024. La perte d'exploitation (2,8 millions d'euros) et la perte nette (3,9 millions d'euros) ont été réduites de respectivement 40% et 34% par rapport à 2023. Cet acteur digital de la location de voiture de courte durée a réalisé un chiffre d'affaires annuel 2024 de 10,6 millions d'euros, légèrement supérieur à l'objectif, après un quadruplement des ventes en 3 ans.

Toosla a confirmé ses objectifs à moyen terme à savoir 17 millions d'euros de chiffre d'affaires (+60% en 3 ans) et 25% de marge d'Ebitda ajusté (+10 points) en 2027.

