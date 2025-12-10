 Aller au contenu principal
Tony Dokoupil présentera le journal télévisé du soir de CBS
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 2)

CBS News, propriété de Paramount Skydance, a nommé mercredi le journaliste Tony Dokoupil, lauréat d'un Emmy Award, comme présentateur de son principal journal télévisé nocturne, "CBS Evening News", marquant ainsi l'une des premières mesures importantes prises par Bari Weiss en tant que nouveau directeur de la division de l'information.

En octobre, David Ellison, directeur général de Paramount , a nommé Weiss rédactrice en chef de CBS News, le service d'information de la chaîne américaine CBS, dans le cadre d'un accord portant sur l'acquisition de The Free Press, le site d'information en ligne qu'elle a fondé et qui a acquis la réputation de remettre en question les récits conventionnels .

