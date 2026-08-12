TonnerDrones réduit sa dette de 2 millions d'euros

Paris, le 12 août 2026, 8 h 00 – TonnerDrones a le plaisir d’annoncer avoir conclu un accord avec l’un de ses détenteurs d’obligations en vue de convertir 2 millions d’euros de dette en actions par le biais de l’exercice de bons de souscription d’actions (BSA) au prix de 0,0300 euro.



Le prix d’exercice représente une prime de 10,1 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes sur 20 jours. 66.666.720 actions ont été émises afin de retirer 2 millions d’euros de dette du bilan. Cette opération renforce considérablement les fonds propres de TonnerDrones et réduit ses charges financières. L’obligation avait initialement une échéance fixée au 31 décembre 2027. Tonner Drones accueille ce partenaire industriel en tant que nouvel actionnaire et se réjouit que la société soit désormais soutenue par des actionnaires qui détiennent collectivement plus de 35 % des actions. Le PDG et président du conseil d’administration, Diede van den Ouden, reste le principal actionnaire de Tonner Drones avec environ 11,3 % des actions.



« La dynamique positive autour de l’entreprise se poursuit. Après avoir déjà levé 1,5 million d’euros début août, nous renforçons une nouvelle fois notre situation financière grâce à cette opération. Les mesures prises se renforcent mutuellement, car toutes les parties concernées partagent le même objectif : la réussite. La prochaine étape consiste à identifier les opportunités qui se présentent sur le marché, et nous saurons saisir le bon moment. »