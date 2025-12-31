 Aller au contenu principal
Tonner Drones recevra 1,25 million d'euros grâce à la vente d'une partie de sa participation dans Donecle
information fournie par Boursorama CP 31/12/2025 à 08:05

Tonner Drones recevra 1,25 million d'euros grâce à la vente d'une partie de sa participation dans Donecle

Paris, le 31 décembre 2025, 08h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé un contrat pour la vente d’une partie de sa participation dans Donecle.

Tonner Drones percevra environ 1,25 million d'euros début 2026 suite à la vente des actions. Tonner Drones souhaite conserver une participation de 5 % dans la société, car ses perspectives d'avenir sont encore plus prometteuses. La valeur comptable actuelle de Donecle est inférieure à 20 000 € dans les états financiers de Tonner Drones. Cette transaction générera donc une plus-value comptable et renforcera les capitaux propres de Tonner Drones.

« Je suis ravie que nous soyons parvenus à un accord. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement de Tonner Drones et elle renforce encore notre situation financière. Cette transaction témoigne de notre capacité à valoriser les différents actifs de Tonner Drones. Nous restons optimistes quant à l'avenir de nos actifs Donecle, Elistair et Diodon, notamment compte tenu de la dynamique actuelle du secteur des drones », a déclaré Diede van den Ouden. « Nous avons réalisé de bons progrès en 2025. Nous abordons l'année 2026 avec beaucoup d'enthousiasme, année où l'entreprise se concentrera sur sa croissance et sa rentabilité. »

Valeurs associées

TONNER DRONES
0,0269 EUR Euronext Paris 0,00%

