Tonner Drones publie une mise à jour de ses activités et ses perspectives stratégiques pour le premier semestre 2025, notamment l'expansion de sa trésorerie dans le secteur des cryptomonnaies.

Paris, le 03 juillet 2025 à 18h30, Tonner Drones (la « Société ») est heureux de faire le point sur le premier semestre, marqué par une évolution positive pour l'entreprise. Au second semestre, Tonner Drones poursuivra sa stratégie commerciale, tout en explorant les opportunités émergentes du secteur des cryptomonnaies afin d'accroître la valeur actionnariale.

• La dette financière réduite de 1,4 M€ passant ainsi de 5,5 M€ à 4,1 M€.



• La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont augmenté de 1,15 M€, passant de 341 k€ à 1,49 M€.



• Grâce à sa solide trésorerie, Tonner Drones a pu gérer efficacement sa trésorerie au premier semestre 2025 afin de soutenir sa mission de R&D. Compte tenu du fort intérêt et des opportunités offertes par le secteur des cryptomonnaies, Tonner Drones étendra sa stratégie de trésorerie aux investissements liés à ce secteur.



• Le projet Countbot se développe bien et l'entreprise constate un intérêt pour le produit



• Tonner Drones peut bénéficier de la forte dynamique de l'industrie européenne des drones grâce à ses participations dans les sociétés privées de drones Diodon, Donecle et Elistair.



• Tonner Drones a nommé deux nouveaux membres au conseil d'administration pour accompagner l'entreprise dans ses projets futurs.



• Tonner Drones prévoit toujours de vendre ou de concéder sous licence les brevets de son projet Inhibitor. Avis d'intérêt décevant jusqu'à présent.