Tonner Drones publie ses résultats semestriels 2025

Paris, le 22 septembre 2025, 18h30 – La société Tonner Drones publie aujourd'hui ses résultats semestriels et son rapport d'activité, et se prépare à sa future croissance.





La plupart des indicateurs de performance se sont améliorés au cours du premier semestre. Les points forts de ces résultats sont les suivants.





Le chiffre d'affaires a diminué de 28 %, mais les dépenses ont diminué de manière plus significative, soit de 68 %. Le résultat financier s'est amélioré de 106 %, atteignant un montant positif de 78 000 €. Le résultat net s'est également amélioré, mais reste négatif à hauteur de 141 000 €. Les liquidités et les équivalents de liquidités ont augmenté de 221 %, atteignant 1,4 million d'euros.





« Bien que le résultat soit encore légèrement négatif, je suis satisfait des progrès réalisés. La situation financière s'est améliorée et la tendance est positive. Nous avons encore dû supporter certains coûts liés au passé, mais nous sommes de plus en plus en mesure de tourner la page. Nos actionnaires, ainsi que nos nouveaux partenaires, constatent ces avancées et nous constatons un intérêt croissant pour notre entreprise. Par conséquent, je suis optimiste quant à l'avenir », a déclaré Diede van den Ouden, CEO.





Tonner Drones a publié un communiqué de presse le 3 juillet concernant les résultats du premier semestre 2025. Pour consulter le rapport financier complet du premier semestre 2025, les actionnaires sont invités à lire le rapport semestriel.