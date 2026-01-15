 Aller au contenu principal
Tonner Drones Point sur ses participations stratégiques – Elistair sélectionné pour le projet de défense français « Pendragon »
15/01/2026

Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) annonce une étape opérationnelle majeure pour sa participation Elistair. Dans le cadre du prestigieux projet de défense français « Pendragon », piloté par l'AMIAD (Agence ministérielle pour l'IA de Défense) et le Commandement du Combat Futur (CCF), Elistair a mené avec succès des tests d'intégration. La DroneBox Khronos d'Elistair a été couplée au véhicule terrestre autonome Hermione pour des missions tactiques militaires.


La validation technique confirme la synergie unique entre l'observation mobile au sol et la surveillance aérienne persistante des drones filaires d'Elistair. Ce succès souligne la position d'Elistair en tant que partenaire de premier plan pour l'innovation des forces armées françaises.


Ce point d’étape s'inscrit dans la stratégie de communication active de Tonner Drones visant à offrir aux actionnaires une meilleure visibilité sur la croissance et la valeur de ses participations stratégiques, notamment Elistair (détenue à environ 10 %), Diodon et Donecle. Tonner Drones confirme ainsi son ambition pour 2026 de mettre en avant la valeur intrinsèque de ses actifs auprès du marché.

