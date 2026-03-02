Assurance vie : l'année 2026 commence sur les chapeaux de roue

L'assurance vie bénéficie de vents porteurs depuis plusieurs trimestres : l'inquiétude des français pour leur avenir et une rémunération relativement intéressante par rapport à d'autres placements.

( AFP / DENIS CHARLET )

La collecte nette de l'assurance vie s'est élevée à 6,2 milliards d'euros au mois de janvier, les épargnants déposant massivement, selon les données publiées lundi 2 mars par France Assureurs, un montant inégalé depuis plus de 15 ans.

"L'assurance vie commence l'année 2026 comme elle avait terminé l'année 2025", a commenté le directeur général de France Assureurs Paul Esmein lors d'une conférence de presse, "c'est à dire avec une très bonne dynamique commerciale". Les montants déposés par les épargnants, ou cotisations, ont atteint un niveau record de 19,2 milliards d'euros (+9% sur un an) en janvier, un mois généralement propice à l'épargne.

Les prestations versées par les assureurs (les fonds retirés par les épargnants lors d'une opération de rachat et les versements aux bénéficiaires désignés en cas de décès) sont en parallèle en léger recul, à 12,9 milliards d'euros.

Les épargnants se sont principalement tournés vers les unités de compte (UC), des supports d'investissement risqués mais qui peuvent, les bonnes années, rapporter davantage que les fonds euros, qui sont eux garantis en capital.

Les taux plutôt à la hausse

L'assurance vie bénéficie de vents porteurs depuis plusieurs trimestres. Le taux d'épargne des Français, inquiets pour leur avenir, reste élevé : il était de 17,9% au quatrième trimestre 2025, selon les données de l'Insee rendues publiques fin février.

Paul Esmein a également mis en avant "la rentabilité relative de l'assurance vie (...) par rapport à d'autres placements" comme les comptes à terme ou les livrets d'épargne réglementée, proposés par les établissements bancaires.

Les taux de rémunération des fonds euros pour 2025, annoncés depuis le début de l'année 2026 par les compagnies d'assurance, sont plutôt orientés à la hausse, à la différence du taux du Livret A, ramené à 1,5% au mois de janvier. Une différence de taille cependant : ce taux est net d'impôts, contrairement à ceux annoncés par les compagnies d'assurance vie.

Le Livret A connaît logiquement une fortune inverse : les épargnants ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont déposé au mois de janvier, selon la Caisse des dépôts, un phénomène particulièrement rare.

L'encours des contrats d'assurance vie a atteint 2.119 milliards d'euros à fin janvier, selon France Assureurs, soit une hausse de 5,1% sur un an. Quelque 20 millions de personnes disposent d'une assurance vie, soit un capital moyen de plus de 100.000 euros par souscripteur, souvent dans plusieurs contrats.