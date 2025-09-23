 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tonner Drones fournit plus de détails concernant l'augmentation de capital
information fournie par Boursorama CP 23/09/2025 à 08:01

Paris, le 23 septembre 2025, 08h00 – La société Tonner Drones (la « Société ») fournit plus de détails concernant l'augmentation de capital.

Tonner Drones lance une augmentation de capital réservée à ses actionnaires bénéficiant avec maintien du droit préférentiel de souscription. La société est consciente que ce processus peut être complexe et fournira donc des explications complémentaires dans le présent communiqué.

• Objectifs

Renforcer la trésorerie afin de financer les budgets de recherche et développement et d'investissement; réduire la dette et ainsi diminuer les coûts financiers.

• Montant de l'opération

Environ 1,05 million à 1,2 million d'euros.

Dilution limitée à 7 %-8 %.

Exemple : Méthode de calcul

Actionnaire :

• Possède 14 000 actions.

• A le droit d'acquérir 1 000 actions supplémentaires au prix de 0,0270 € par action, en exerçant ses droits de souscription.

• Devra payer 27 € pour ces 1 000 actions.

En cas d'exercice de ce droit, l'actionnaire recevra gratuitement 1 000 BSA-1.

• A le droit (mais non l'obligation) d'exercer 1 000 BSA-1 pour acquérir 500 nouvelles actions au prix de 0,0290 € par action avant le 9 janvier 2026.

• Devra payer 14,50 € pour ces 500 actions.

En cas d'exercice de ce droit, l'actionnaire recevra gratuitement 500 BSA-2.

Tous les actionnaires recevront gratuitement une BSA-3 le 22 octobre 2025.

