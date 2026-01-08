Wall Street attend sans direction claire l'emploi américain

Un sapin devant la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée jeudi, les investisseurs réévaluant leurs participations à la veille de la publication du rapport officiel sur l'emploi américain du mois de décembre.

Le Dow Jones a gagné 0,55%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,44% et l'indice élargi S&P 500 est resté stable (+0,01%).

"Beaucoup d'argent a été investi dans le secteur technologique" ces dernières années, rappelle auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Mais selon lui, les investisseurs cherchent désormais à diversifier leurs actifs et "se tournent vers d'autres secteurs du marché", au regard des fortes attentes qui pèsent sur la tech.

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle ont été "sous pression" fin 2025, ajoute l'analyste, une partie du marché craignant que le secteur prenne trop de temps à rentabiliser les investissements massifs réalisés ces dernières années.

Jeudi, les entreprises de semi-conducteurs ont ainsi marqué le pas, tandis que les secteurs plus traditionnels de la grande distribution, des services financiers ou de l'énergie ont terminé en hausse.

"Les investisseurs auront droit demain (vendredi, ndlr) à une journée bien remplie en données économiques, avec en tête d'affiche les chiffres de l'emploi" du mois dernier, prévient Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Selon lui, "Wall Street attend des chiffres positifs (...) tout en espérant que ces données ne soient pas trop robustes".

En 2025, la banque centrale américaine (Fed) avait procédé à trois baisses de taux consécutives pour soutenir un marché du travail atone.

La vision d'un marché de l'emploi en forme pourrait donc réduire les attentes sur de nouvelles détentes monétaires cette année.

Des taux bas sont généralement perçus positivement par la place américaine, qui y voit la possibilité de bénéfices en hausse pour les entreprises.

Le marché se prépare aussi à entrer dans une nouvelle saison de résultats trimestriels. Les grandes banques seront les premières à publier leurs performances financières à partir de la semaine prochaine.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se tendait, à 4,17% contre 4,15% à la clôture la veille.

Côté entreprises, les valeurs de la défense ont été recherchées après que Donald Trump a dit mercredi vouloir augmenter de 50% le gigantesque budget américain de la défense pour 2027.

Northrop Grumman a pris 2,39%, Lockheed Martin 4,34% et General Dynamics a avancé de 1,68%.

La veille, ces mêmes titres avaient terminé en forte baisse, plombés par le souhait du président américain de leur interdire de verser des dividendes à leurs actionnaires ou de procéder à des rachats d'actions, sous peine de se voir privés de contrats publics.

Le distributeur de demi-gros Costco a grimpé de 3,71% à 915,31 dollars après avoir annoncé un chiffre d'affaires de près de 30 milliards de dollars en décembre, contre 27,5 milliards à la même période en 2024.

