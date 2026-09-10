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Tonner Drones entre au capital de MHM Corporate à hauteur de 15%
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 08:33
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Tonner Drones va devenir un actionnaire de référence de MHM Corporate. Tonner Drones va prendre une participation d'environ 15% dans MHM Corporate dans le cadre de la restructuration financière de la société. Jusqu'ici créancier, le groupe va convertir une partie de ses obligations remboursables en actions (ORA) au prix de 0,0110 euro par titre, sans nouvel apport de trésorerie.

Cette conversion intervient parallèlement à une augmentation de capital d'environ 1,1 million d'euros menée par MHM, ainsi qu'à la conversion de 480 000 euros d'ORA. À l'issue de l'opération, Tonner Drones détiendra environ 22 millions d'actions MHM. Son PDG, Diede van den Ouden, possédera également une participation de 15%.

Tonner Drones conservera par ailleurs près de 1 million d'euros d'ORA et entend accompagner MHM dans son redressement et la diversification de ses activités. Historiquement positionnée dans l'immobilier, MHM souhaite désormais se tourner vers de nouveaux secteurs de croissance, dont l'industrie des drones.

L'opération doit permettre à MHM d'assainir son bilan et de réduire ses engagements financiers à court terme. Elle se traduira néanmoins par une dilution importante pour les actionnaires existants, compte tenu du nombre élevé de nouvelles actions émises.

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