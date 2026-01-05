Tonner Drones communique sur la date limite du BSA 2025-1 et le CEO augmente sa participation

Paris, le 5 janvier 2026, 08h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer que le CEO van den Ouden va à nouveau augmenter sa participation dans la société.



En octobre 2025, Tonner Drones a émis des BSA-2025-1 (« TDBS1 ») aux participants à l'augmentation de capital menée à bien. L'un des participants à cette augmentation de capital était le CEO Van den Ouden.

Van den Ouden exercera ses 7 414 988 BSA 2025-1 pour 3 707 494 actions au prix de 0,029 €, augmentant ainsi sa participation dans la société. Van den Ouden est déjà le principal actionnaire de la société avec une participation de plus de 12 %.



Tonner Drones informe les actionnaires de la date d'échéance des TDBS1, fixée au 9 janvier 2026. Le dernier jour de négociation des TDBS1 sera également le 9 janvier 2026. Il est conseillé aux investisseurs de consulter leur courtier pour connaître la date jusqu'à laquelle les BSA peuvent encore être achetés et exercés.



« Je suis enthousiasmé par l'avenir de Tonner Drones et je suis donc ravi d'augmenter ma participation dans la société », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « Grâce à l'amélioration de la situation financière, 2026 devrait être une année intéressante. Nous avons déjà réalisé des investissements intéressants, et la vente d'une participation de 1,25 million d'euros dans Donecle démontre l'attrait de nos actifs historiques dans le secteur des drones. »