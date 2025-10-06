Tonner Drones annonce le succès de son augmentation de capital

Paris, le 6 octobre 2025 à 20h15 – Tonner Drones (la « Société ») (Euronext Growth Paris : FR001400H2X4, ALTD), annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS »), pour un montant total d’environ 1,2 million d'euros (l'« Opération »), par émission d'actions nouvelles à un prix de souscription de 0,027 euro par action nouvelle (le « Prix »), chacune assortie d'un bon de souscription d’actions (les « BSA 2025-1 »).



• Offre souscrite et utilisation de la clause d’extension à hauteur de 15%

• Produit brut de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, de 1.214.648,97 euros par émission de 44.986.999 actions nouvelles assorties de bons de souscription d’actions (« BSA 2025-1 ») (« ABSA ») au prix unitaire de 0,027 euro

• Souscription libérée par compensation de créance à hauteur d’environ 200 milliers d’euros et en numéraire pour 1,014 million d’euros

• Les BSA 2025-1 donneront le droit à des actions nouvelles accompagnées de second bons de souscription d’actions (« BSA 2025-2 »)

• Attribution gratuite de bons de souscription d’actions à tous les actionnaires à l’issue de l’émission des ABSA le 22 octobre 2025



Le CEO van den Ouden déclare, « Je remercie les actionnaires et les nouveaux investisseurs pour leur soutien. Nous sommes désormais bien positionnés pour poursuivre notre croissance. Je suis enthousiaste et optimiste quant à l'avenir. »